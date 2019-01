Copil ramas fara nas, la Bacesti, dupa ce a fost muscat de caine

UPDATE: Din cate se pare, copilul ar fi ramas fara nas in urma muscaturii. Medicii sositi la fata locului ar fi gasit organul in zapada, aceasta fiind si cauza solicitarii elicopterului SMURD. Cadrele medicale au urmarit ca baietelul sa ajunga cat mai repede la Iasi, pentru fi bagat de urgenta in sala de operatie. ULTIMA ORA…Medicii vasluieni au fost solicitați să intervină în cazul unui copil de 12 ani mușcat de față de propriul câine. Tinând cont de gravitatea rănior suferite, salvatorii au decis să transporte copilul până la Negrești și de aici victima să fie preluată de un elicopter SMURD care va ateriza în curtea liceului din localitate. citeste mai mult

