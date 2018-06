Copil inecat in mare, pe plaja Modern Un copil in varsta de sapte ani s-a inecat, luni seara, in mare. Conform unor martori, trupul copilului a fost gasit plutind la mal, pe plaja Modern.

azi, 01:12