Copil de un an, intoxicat cu fum dupa ce fratele sau a provocat in joaca un un incendiu Un copil in varsta de un an s-a intoxicat cu fum, dupa ce fratele sau mai mare a dat foc unor materiale textile.

Sursa foto: pixabay.com Social Incidentul a avut loc in comuna Vetrisoaia, Vaslui.

Dupa ce copilul a fost gasit in stare de inconstienta, familia a apelat numarul de urgenta 112, noteaza hotnews.ro.

"La fata locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanta, care a avut nevoie de sprijinul TIM. In prezent, copilul este constient, iar medicii au decis transferul lui la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din judetul Iasi pentru investigatii... citeste mai mult

