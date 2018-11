TRAGIC… Ambulanta Barlad a fost solicitata in comuna Fruntiseni, in urma cu o ora, unde s-a petrecut un accident casnic, ingrozitor. Un copil de 7 ani a fost prins sub un corp de mobila din locuinta. Micutul a fost lovit puternic la cap. Echipajul...

Vremea Noua, 9 Noiembrie 2018