Un copil de 2 ani si 8 luni disparut, vineri seara, dintr-un sat din Cluj, a fost dat in consemn la frontiera, pentru ca Politia nu exclude varianta rapirii, titrează Ziare.com.

Baietelul a disparut din fata casei din satul Sutu, comuna Ciurila.”Cautarile in cazul copilului de 2 ani si 8 luni disparut din satul Sutu au fost intrerupte in noaptea de vineri spre sambata la ora 3 si reluate sambata dimineata la ora 8, urmand sa fie periata intreaga zona.

In cursul noptii au participat la cautari pentru 90 de persoane, de la Jandarmerie,... citeste mai mult