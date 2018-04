Un copil din Cluj, în vârstă de 8 ani, a fost strivit de o cruce, vineri, când se întorcea de la mormântul fratelui său, acesta fiind diagnosticat cu fractura de bazin, relatează B1 TV.

„Ieri am fost cu băiaţelul meu de 8 ani în cimitir, să-i ducem o floare frăţiorului lui, care ar fi avut 10 ani. Când să ieşim dintre morminte, o cruce de piatră a căzut peste el şi l-a strivit. Abia am ridicat piatra, cu mama mea, ca să poată ieşi de sub ea”, a declarat mama copilului.

Femeia a anunţat că va merge până la capăt şi va căuta să-şi facă dreptate.

„Cineva trebuie să răspundă pentru că... citeste mai mult