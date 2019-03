Copil de 10 ani, aflat in plasament, victima unui accident de circulatie!

ULTIMA ORA… In urma cu cateva momente, la Spitalul Barlad a fost adus un baietel in varsta de 10 ani, care a fost victima unui accident, petrecut in comuna Pogana, pe drumul judetean (DJ) 243 (Barlad – Pogana). Copilul se deplasa pe marginea drumului, cand a fost acrosat de un autotuturism. Numai norocul a facut ca micutul sa scape doar cu o rana la umar. In urma apelului primit la 112, la ora 13,00, la fata locului a sosit de urgenta Ambulanta, care a transportat victima la Spitalul din Barlad. ... citeste mai mult