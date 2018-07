Copil de 1 an si 7 luni cãzut de la etajul IV, transferat la Iasi

Sambãtã dimineatã, putin dupã ora 10.00, un bãietel in varstã de un 1 si 7 luni a cãzut de la etajul IV al unui bloc, situat pe Bulevardul Epureanu. Cel mai probabil, micutul fusese lãsat nesupravegheat. Imediat, in urma apelului la numãrul unic de urgentã 112, personalul medical venit la fata locului l-a gãsit pe micut constient si tipand, in noroi. De altfel, se pare cã noroiul a atenuat socul cãderii. Cu toate acestea, copil a suferit traumatisme atat la membrele superioare, cat si la cele inferioare, precum si un traumatism cranian. A fost... citeste mai mult