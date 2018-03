Copiii sub 16 ani nu mai au voie pe Facebook si nici in magazinele online, fara acordul parintilor Incepand cu 25 mai, copiii cu varsta mai mica de 16 ani isi vor putea deschide si administra conturi pe retele sociale doar cu acordul parintelui sau tutorelui legal. De asemenea, in cazul in care vor sa faca cumparaturi online, copiii au nevoie de aceeasi permisiune. Noile reglementari sunt prezente in Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR), un act normativ european ce se va aplica si in Romania, exact in forma actuala.

Concret, noul regulament va impune minorilor cu varste de pana in 16 ani sa nu poata folosi niciun... citeste mai mult

