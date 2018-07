Am intrat in anul 2012. Conform zodiacului chinezesc, acesta este anul Dragonului Negru de Apă, singurul animal mitic dintre cele 12 care alcătuiesc horoscopul chinezesc. Potrivit acestuia, copiii, care vin pe lume intr-un an aflat sub semnul...

Buletin de Carei, 3 Ianuarie 2012