Copiii premianti din Iana, premiati si de Primãrie cu un sejur la Marea Neagrã!

INITIATIVÃ EXCELENTÃ… Primarul Ionut Totolici, din comuna Iana, a gãsit solutia pentru a motiva elevii din clasele gimnaziale V-VIII sã învete mai mult ca sã ajungã premianti! El a dus premiantii din clasele V-VIII de la scolile din localitãtile Iana si Recea (care sunt cu clase de gimnaziu), în tabãrã la Nãvodari, la Marea Neagrã! Primãria Iana si Consiliul Local al comunei sunt deja la al treilea an de aplicare a acestei „premieri”, iar de la an la an creste numãrul de premianti, lucru îmbucurãtor pentru cadrele didactice din scolile respective. Initiativa primarului Totolici a fost „preluatã” si de... citeste mai mult