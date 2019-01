Caiac Smile, în colaborare cu Consiliul Județean Satu Mare, au organizat toată vara anului trecut în fiecare zi de miercuri pe perioada vacanței de vară ieșiri la lacul Pintea cu caiacele. Au participat copii veniți de la casele de copii din județul Satu Mare. Aceștia au fost plimbați cu caiacul și au avut ocazia să învețe tehnicile de manevrare a caiacului. Iarna nu-i ca vara, așa că acum, în această periodă, schiurile sunt vedetele.

"Miercuri am hotărât să dăm start proiectului social din acest an, astfel am început cu 14 copii...