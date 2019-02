Copii Romaniei sunt cei mai sanatosi din Europa potrivit Eurostat

Potrivit ultimelor date publicate de Eurostat, Romania ocupa locul intai in Europa in ceea ce priveste starea buna de sanatate a copiilor cu varste sub 16 ani, cu 95%, la nivelul anului 2017. Doar 0,4% aveau o stare proasta, in timp ce restul de 0,2% aveau o stare rezonabila.

In ceea ce priveste categoriile de varsta, in 2017, in Uniunea Europeana, procentul copiilor cu varsta sub cinci ani sanatosi varia intre 92,4% in Estonia si peste 99% in Bulgaria, Malta, Romania si Italia. In cazul copiilor cu varste intre cinci si noua ani, cel mai mic procent se inregistra in Portugalia (89,3%) si cea mai mare in Romania (99,8%). Pentru cei cu varste intre 10 si 15 ani, pe ultimul... citeste mai mult

