In această dimineață, a ajuns în centrul Vasluiului bradul de Crăciun, care urmează a fi împodobit de către o firmă specializată, în următoarele zile. In seara de Moș Nicolae, primarul Vasluiului intenționează să dea drumul la iluminatul festiv în tot orașul, deci copiii vor putea să vină în centru, pentru a vedea cum arată bradul de Crăciun din acest an. Mai trebuie să spunem că bradul din centru are în jur de 10 m înălțime și a fost adus dintr-o zonă montană.

