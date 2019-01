Copacii plantați vara trecută în parcul Tăbăcărie din Constanța au fost ”vizitați” de inițiatorul campaniei „Trees need people. Constanţa Restart”, Cătălin Filișan. Potrivit acestuia, au fost refăcute legăturile copacilor pentru a se asigura o bună creștere a pomilor. ”Am început anul 2019 cu grijă pentru cei 100 de copaci plantați în Parcul Tăbăcăriei. Am refăcut legăturile și am facut planuri de viitor. Avem grija de parcul si munca noastra”, a scris inițiatorul campaniei „Trees need people. Constanţa Restart”, Cătălin... citeste mai mult