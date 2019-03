S-a întâmplat pe strada Mihail Kogălniceau, mașinile fiind parcate în fața Casei de Asigurări de Sănătate.



Circulația a fost închisă de către polițiștii locali, iar angajații DSPSA au intervenit pentru a decongestiona zona. La fața locului a ajuns și un echipaj de la ISU.



Reamintim că județul Botoșani este sub Cod Portocaliu până la ora 14:00 și sub Cod Galben până la pra 16:00.



loading... Mare ATENŢIE: Botoşaniul a intrat sub COD PORTOCALIU

DESCARCĂ APLICATIA BOTOSĂNEANUL PENTRU MOBIL:

citeste mai mult

acum 8 min. in Locale, Vizualizari: 7 , Sursa: Botosaneanul in