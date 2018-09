Dănuţ Neagu este inspector de trafic rutier şi coordonator judeţean la Inspectoratul Teritorial 2, în judeţul Călăraşi. El şi-a depus declaraţia de avere la data de 6.06.2017.



Conform documentului menţionat, nu deţine niciun teren agricol. În schimb, are un apartament în Călăraşi, de 80 de metri pătraţi, pe care l-a cumpărat alături de soţie, printr-un contract de vânzare-cumpărare, în rate pe 10 ani, scadent în 2027. De asemenea, el mai are un autoturism Opel Astra, an de fabricaţie 2013. Inspectorul rutier nu are niciun depozit bancar sau cont bancar declarat.



Dănuţ Neagu a declarat că a încasat de la ISCTR suma de 50.138... citeste mai mult