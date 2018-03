Arhitectura și peisajul urban devin sursă de reflecție pentru o artistă austriacă, premiată. Claudia Larcher expune prima dată la București, la Galeria Mobius din Capitală. "The New Nature" se cheamă expoziția, noua natură fiind, de fapt, oraşul.

Claudia Larcher are 38 de ani și o specializare în artă multimedia. A luat mai multe premii în Austria.

Foloseste colajul și asamblajul.

Vedem lucrări cu straturi suprapuse, care dau senzația de spațiu. În alb, negru și gri, toate vorbesc despre peisajul urban, noua natură a oamenilor.

Nu lipsesc instalațiile video. Expoziția e deschisă la

