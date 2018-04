Timp de peste un an, Finlanda a testat teoria potrivit căreia cea mai bună modalitate de a creşte bunăstarea economică ar putea fi cea mai simplă: acordarea de bani gratis fără nicio regulă sau restricţie cu privire la modul în care aceştia sunt folosiţi, scrie New York Times.

Experimentul cu aşa-numitul venit universal de bază a captat atenţia întregii lumi într-o perioadă de temeri în creştere privitoare la inegalitate şi automatizare.

Acum, experimentul a luat sfârşit. Guvernul finlan­dez a decis să nu-l mai finan­ţeze mai departe de acest an în urma nemul­ţu­mirii publice faţă de ideea ca guvernul