Comisarii CJPC Constanța au efectuat astăzi un control la un restaurant situat în zona Far din Constanța.

Potrivit comisarului șef adjunct al CJPC Constanța, Horia Constantinescu au fost constatate următoarele nereguli:

- nu este cantar omologat si verificat

- conditii de depozitare nerespectate:

-> ketchup 15 kg ( 22g in loc de 4 - 8g)

-> carne preparata 4 kg ( 22g, in loc de 65g)

-> legume ( varza 19 - 21g )

- produse in proceduri nesigure:

-> nu este masa calda pt preparate culinare, acestea se reincalzesc la momentul onorarii comenzii

-> vase din plastic nealimentar

-> ustensile si spatii de depozitare neigenizate... citeste mai mult