Controale la taximtetristii din zona aeroporturilor: 125 de sanctiuni Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi, informeaza Inspectoratul general. In doar 2 ore, au fost verificate aproape 200 de autoturisme, au fost aplicate 125 de sanctiuni contraventionale. Social Politistii au actionat, joi, in zona aeroporturilor internationale, pentru verificarea autovehiculelor care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi.

Activitatea a vizat depistarea persoanelor care practica ilegal activitatea de

