Controale la producãtorii din agricultura ecologicã

Anul trecut, au fost efectuate mai multe inspectii la operatorii inregistrati in domeniul agriculturii ecologice. Este vorba despre produ – cãtori in sectorul vegetal/ animal si colectare florã spontanã. Producãtorii sunt inregistrati la Directia pentru Agriculturã Judeteanã (DAJ) Vaslui si sunt aflati sub contract de inspectie si certificare cu o serie de organisme de control. Astfel, au fost efectuate in total 16 actiuni: 9 operatori pentru activitatea de productie in sector vegetal desfãsuratã in anul agricol 2015/2016 in sistem de agriculturã... citeste mai mult