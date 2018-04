Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui va desfãsura o campanie privind respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste instuirea si informarea lucrãtorilor din sectorul constructiilor, in perioada aprilieoctombrie 2018. Etapa de verificare a realizãrii mãsurilor dispuse si stabilite in procesele-verbale de control incheiate cu ocazia controalelor se va desfãsura in perioada 1 noiembrie31 noimebrie 2018. Obiectivul campaniei vizeazã cresterea gradului de constientizare a angajatorilor in ceea ce priveste necesitatea... citeste mai mult