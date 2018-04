Controale 1 mai 2018: Autoritatile se muta la munte si pe litoral Cel mai probabil, in acest an, salariatii vor beneficia de o minivacanta de patru zile, in perioada 28 aprilie-1 mai. Dat fiind ca Ziua Muncii pica intr-o zi de marti, bugetarii sigur vor primi liber luni, in data de 30 aprilie, pentru a se face legatura intre weekend si 1 mai.

Cu patru zile libere si caldura in termometre, romanii vor lua cu asalt statiunile montane si de la malul marii, ocazie ideala pentru comercianti de a face profit. Totusi, multi dintre acestia nu se rezuma la cel legal, si incearca, prin... citeste mai mult