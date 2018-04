Contre pe Pilonul 2. Siguranta financiara a romanilor depinde de diversificarea surselor lor de venit la pensionare In contextul declaratiilor publice din ultimele zile, legate de renuntarea partiala sau totala la pensiile private obligatorii, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) reitereaza cateva aspecte importante.

Potrivit APAPR, sistemele de pensii publice se afla sub o presiune uriasa peste tot in lume din cauza imbatranirii populatiei si reducerii numarului de tineri care sa sustina pensiile celor in varsta. In ultimele doua decenii, 76 de tari au crescut contributia... citeste mai mult