Ministrul Finanţelor a declarat, joi, că a cerut ANAF-ului să dovedească dacă a cerut către Cartea Funciară ca imobilul din Sibiu care a aparţinut preşedintelui să intre în administrarea statului. Şeful ANAF spune că nu a primit de la minister un titlu în baza căruia să facă executarea.

"Am vorbit cu colegii de la ANAF, cu domnul Mişa nu am apucat, dânsul nu a fost o perioadă la minister, la locul de muncă, a avut o perioadă de concediu, dar am vorbit cu ceilalţi colegi. Am cerut ANAF-ului să-mi dovedească sau să-mi spună dacă s-a cerut în mod clar către Cartea Funciară administrarea acelui imobil ca fiind al statului. Mi s-a trimis un document prin care „da, am trimis”, m-am uitat... citeste mai mult