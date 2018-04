AS Roma are un nou sponsor principal, este vorba despre Qatar Airways. Cele două părţi au oficializat contractul chiar înaintea semifinalei cu Liverpool în Liga Campionilor, manşa tur, programată marţi în deplasare, de la ora 21:45.

Clubul ”giallorossi” a semnat acordul cu compania aeriană pe o perioadă de 3 ani, valoarea contractului fiind de 40 de milioane de euro plus bonusuri. Sigla noului sponsor va fi deja plasată pe tricourile de joc pe ”Anfield”. Preşedintele echipei, James Palotta, a... citeste mai mult