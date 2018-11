Jucatorul a fost format la FC Zurich şi Grasshoppers si a făcut parte ca internaţional de juniori din nationala Elveţiei, deşi are dublp cetăţenie.

El va fi reprezentat de Alexandrion Sport Management, care are peste 30 de jucători şi antrenori sub contract.

Alexandrion Sport Management este o companie ce aduce un plus pe piata de impresariat sportiv, in sensul ca jucatorii reprezentati beneficiaza de facilitati, cum sunt cele de imagine sau pe zona de asigurari de sanatate.

Compania Alexandrion Sport Management impresariaza si jucatori din alte sporturi precum handbal sau tenis.

