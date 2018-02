Contracandidat puternic pentru Burleanu

Ionuţ Lupescu (49 de ani) va candida la alegerile FRF de pe 18 aprilie, anunţul fiind făcut chiar de cel în cauză pe contul personal de twitter.

Susţinut de majoritatea membrilor Generaţiei de Aur şi văzut drept omul perfect pentru a-l înlocui pe Răzvan Burleanu, Lupescu a risipit dubiile cu mai bine de două luni înaintea momentului în care va sta faţă în faţă cu actualul şef de la FRF: „Sunteţi mulţi care mi-aţi solicitat de-a lungul ultimului ani să îmi pun experienţa, cunoştinţele şi pasiunea în serviciul fotbalului din ţara mea. V-am auzit, am înţeles, am cântărit şi am luat decizia conformă cu dorinţele voastre, să îmi depun candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de... citeste mai mult

