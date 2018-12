Contra: “Va fi greu, dar nu imposibil!”

Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, considera ca tricolorii au picat la tragerea la sorti intr-o grupa de dificultate medie si din care ne putem califica.

“Am fi avut oricum viata grea. Mi se pare ca nu grupa cea mai grea in care am fi putut pica. E undeva la mijloc ca dificultate. De Spania nu trebuie sa mai spunem nimic. Deja am primit mesaje de la prietenii mei jurnalisti spanioli. Celelalte sunt echipe nordice, puternice. Suedia ii stim forta de la Craiova, Norvegia e o echipa in reconstructie si a castigat grupa de Liga Natiunilor. Nu sunt doua echipe usoare, dar sunt echipe cu care putem sa ne batem”, a spus Contra la Pro x.

"Suedia se bazeaza mult pe forta...