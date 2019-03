Cosmin Contra a încercat să explice motivele eşecului suferit de naţionala României în faţa Suediei, 1-2 la Stockholm. Selecţionerul a atras atenţia asupra cadourilor pe care le-am făcut nordicilor la golurile primite şi a dezvăluit ce le-a spus elevilor săi în vestiar, la pauză. "Guriţă" i-a felicitat pe jucători pentru modul în care s-au prezentat în a doua repriză.

"Au fost două reprize total opuse. În prima am făcut cadou două goluri, nu am avut intensitate. Am făcut, la cele două goluri, greşeli copilăreşti. La nivelul ăsta eşti taxat. A doua repriză a fost total diferită. Am dat...

