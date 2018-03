Selecţionerul consideră că generaţia Under 19 este una de excepţie şi are şanse importante să se califice la EURO şi apoi la Campionatul Mondial.

"Am fost la ei, am vorbit cu ei. Şi înainte, şi după meci! E o generaţie de excepţie şi sunt şanse să se califice la un Campionat European după foarte mult timp. Au o şansă mare, au valoare, au şi mentalitatea necesară să facă lucrul ăsta.

Sper să gestioneze bine această victorie (n.red. - contra Serbiei, 4-0). Dacă vor câştiga sâmbătă (n. red.... citeste mai mult

