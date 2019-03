Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Cosmin Contra, a negat că ar fi avut vreun conflict cu Alexandru Mitriţă între meciurile cu Suedia (1-2) şi Feroe (4-1), din preliminariile CE 2020, după ce fotbalistul lui New York City FC a fost înlocuit după 45 de minute în partida de la Stockholm.

„Nu a existat niciun conflict, niciun gest nelalocul lui al lui Mitriţă, în afară de supărarea pentru schimbare, care mi se pare normală. Nu a avut nicio reacţie, a fost supărat doar că a fost schimbat, aveam o problemă dacă nu era supărat. Am vorbit cu Mitriţă, i-am spus ce a greşit şi eu cred că a înţeles. Am avut o discuţie onestă, foarte clară, în ziua meciului cu Feroe. I-am spus... citeste mai mult

