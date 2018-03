"Eu cred că a fost o primă repriză pe care am controlat-o. Am avut o singură sincopă, la lovitura de cap a lui Ben Haim. Am avut şi două mari ocazii, prin Budescu şi Keşeru. Ei au intrat bine în repriza a doua, dar după înscrierea golului au pierdut din viteză. Jocul s-a schimbat complet de la intrarea celor trei (n.r. - Stanciu, Mitriţă şi Ţucudean), am dat două goluri, am atacat în continuare. Israel e o echipă bună, pe care în ultimul timp nu reuşisem s-o batem. Îi felicit pe băieţi!", a declarat Contra, la Pro-X.

Contra a dezvăluit, apoi, ce le-a cerut jucătorilor la pauză: "Le-am spus să nu ne relaxăm, să încercăm să

