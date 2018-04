Selecţionerul Cosmin Contra are o relaţie specială cu Dorin Rotariu, mijlocaşul echipei naţionale, dar şi al belgienilor de la Mouscron. Născuţi în acelaşi oraş, Timişoara, Contra şi Rotariu sunt legaţi de prietenia pe care selecţionerul o are cu unchiul şi tatăl fotbalistului, iar acest detaliu face ca fostul fundaş dreapta să-i acorde o importanţă aparte tânărului mijlocaş ofensiv: "Am stat mult de vorbă cu Roti (n.red. - Dorin Rotariu), îl cunosc de mic, sunt bun prieten cu unchiul lui, Iosif Rotariu, şi bun prieten cu tatăl lui, Ilie. E clar că am fost la câteva meciuri atât când era la Brugge cât şi acum, la Mouscron, şi întotdeauna, după meciuri, ori am mâncat cu el, ori am... citeste mai mult

