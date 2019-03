România a debutat cu stângul în preliminariile Euro 2020, fiind învinsă cu 2-1 la Stockholm, după un meci în care jocul a arătat multe lacune.

Venit la microfonul Telekom Sport, Cosmin Contra s-a arătat, la rândul său, dezamăgit de prestaţia tricolorilor, mai ales cea din prima repriză, atunci când s-au luat golurile.

Ce a spus Cosmin Contra?

*Au fost două reprize total diferite. O primă repriză în care am fost timizi, am făcut cadou două goluri, nu am avut intensitate. Am avut şi două, trei şuturi pe spaţiul porţii. Am făcut două... citeste mai mult

acum 27 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: Adevarul in