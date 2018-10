Selecţionerul României, Cosmin Contra, e extrem de încântat de revenirea lui Gabi Tamaş la echipa naţională. Tehnicianul a spus că fundaşul în vârstă de 34 de ani are pofta de joc a unui copil de 19 ani.

"La experienţa pe care o are, Tamaş ne va ajuta. Am considerat că aveam nevoie de el. A revenit cu poftă, ca un copil de 19 ani. Nu pot să spun că a revenit doar pentru aceste două meciuri, vom vedea", a spus Cosmin Contra, la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Lituania.

Ce a spus Gabi Tamaş când a aflat că a fost convocat? "Nu ştiu dacă mă aşteptam să mai fiu convocat. Dar prin prisma faptului că avem accidentări şi am avut un an trecut foarte bun, iată că... citeste mai mult