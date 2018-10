Rezultatul de 0-0 obţinut de România împotriva Serbiei în Liga Naţiunilor a stârnit păreri negative din partea oamenilor de fotbal. Anghel Iordănescu are aceeaşi opinie. Fostul selecţioner consideră că principala vină pentru prestaţia slabă este a lui Contra, dar crede că nici atitudinea jucătorilor nu a fost potrivită.

”Cert este că dacă ne luăm după ultimul meci, suntem cu toţii dezamăgiţi! Suntem dezamăgiţi atât de prestaţia jucătorilor, de rezultate şi de posibilitatea ratată de a câştiga această grupă din care facem parte. Consider că nu am jucat nimic sau am jucat prea puţin şi cred că am pierdut la meciul cu Serbia şansa de a trece pe primul loc!... citeste mai mult