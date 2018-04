Vineri, 06 Aprilie, 10:52

Cosmin Contra, selecționerul României, a vorbit despre Vlad Chiricheș și a spus că fundașul lui Lazio are nevoie de opreație la umăr.

"E o perioadă grea. Trece printr-o perioadă foarte grea, mai ales că din ce am vorbit cu el ultima oară ar trebui să se opereze şi la umăr. Dacă cei de la Napoli vor pierde orice şansă la titlu, am înţeles că va face operaţia la umăr şi sperăm să-l avem la începutul campaniei pentru Liga Naţiunilor", a spus Cosmin Contra la TV Telekom Sport.... citeste mai mult

