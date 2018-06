Selecţionerul naţionalei României, Cosmin Contra, a declarat, după victoria cu Finlanda, că prima reprezentativă are şanse să se califice la EURO 2020 dacă va continua pe acest drum.

„Sunt un antrenor fericit. Dacă după meciul cu Chile am spus că nu am fost mulţumit de multe momente din joc, mai ales că adversarul era în 10 oameni, azi consider că am făcut un joc bun împotriva unei echipe nordice. Este o victorie meritată a noastră şi mă bucur că suntem pe un drum ascendent, atât ca momente de joc, cât şi ca rezultate. Nu ne... citeste mai mult

