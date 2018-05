Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că atacantul formaţiei FCSB, Denis Alibec, trebuie să schimbe echipa şi să o ia de la zero în noul sezon, precizând că acest lucru ar fi extraordinar pentru jucător şi echipa naţională a României.

"Sunt preocupat de situaţia lui Alibec, ca de situaţia oricărui jucător care trece printr-o perioadă proastă. Alibec e un jucător talentat care are nevoie de o schimbare. În primul rând el trebuie să facă o schimbare în ceea ce îşi doreşte el de la fotbal. Iar apoi, dacă are posibilitatea, să schimbe echipa şi să o ia de la zero pentru că asta ar fi extraordinar, atât pentru el, cât şi pentru echipa naţională", a... citeste mai mult

azi, 00:31 in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Replica in