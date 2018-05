Simona Halep a tras linie după acest sezon: „La început am avut ceva probleme, dar 2016 a fost un an bun” Simona Halep, locul 4 mondial, s-a declarat mulțumită de jocul și de performanțele din 2016, an în care românca a triumfat doar în trei turnee:...

Evenimentul Zilei, 3 Noiembrie 2016