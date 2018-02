DISCUTIE PROCUROR DNA-VLAD COSMA

Vlad Cosma: Săru’ mana!

procuror Giluela Deaconu: Am crezut că sunteţi în birou, că aşa mi-a zis.

Vlad Cosma: A, nu, aici m-a condus. La 12:00 sau 12:30? (N.R.: când urma să fie audiat oficial, a doua zi)

procuror Giluela Deaconu: La 12:00, la 12:00. Am mutat.

Vlad Cosma: Şi are voie şi avocatul lui să-mi pună...?

procuror Giluela Deaconu: Da, o să vă pună tot felul de întrebări, da, dar dvs vă orientaţi în aşa fel încât... ziceţi: ,,nu cunosc, nu-mi mai amintesc...”

Vlad Cosma: Am înţeles.

(...)

Vlad Cosma: Bun! Şi ce mă întrebaţi dvs?... citeste mai mult

