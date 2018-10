Reprezentanții ALDE Constanța organizează joi, 18 octombrie, o conferință de presă. Cu acest prilej, organizația a anunțat că s-a reușit înființarea de organizații în mai multe localități din județul Constanța, numărul membrilor crescând la aproximativ 1.600.

“În ceea ce priveste ALDE Constanta am reusit să inființăm organizații, să atragem liberali. Simtim deja că suntem competitivi politic. S-a observat la referendum unde nu am avut sincope, nu am avut oameni care au lipsit. Reprezentanții ALDE au fost prezenti chiar și vineri.

S-au reorganizat în Agigea, Castelu, Baneasa, Lipnita, Ion... citeste mai mult

azi, 00:52 in Politica, Vizualizari: 34 , Sursa: Replica in