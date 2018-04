Un fost jurnalist, acuzat de port ilegal de arme, a deschis focul intr-o sala de tribunal din Filipine, omorand doi oameni si ranind un procuror, scrie The Globe and Mail. John Pope, in varsta de 63 de ani, a venit in fata instantei pentru a se apara...

Ziarul de Iasi, 23 Ianuarie 2013