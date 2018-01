Consumul topeste 84,2 % din venituri

Potrivit calculelor Institutului National de Statistica (INS), in trimestrul III 2017, veniturile totale medii lunare au reprezentat în termeni nominali, 3426 lei pe gospodărie şi 1308 lei pe persoană. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 3160 lei lunar pe gospodărie (1206 lei pe persoană), iar cele in natura au fost in valoare de 267 lei lunar pe gospodărie (102 lei pe persoană). Tot potrivit aceluiasi studiu, salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (62,5% din... citeste mai mult