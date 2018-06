Consumul populatiei a umflat Produsul Intern Brut Institutul National de Statistica a anuntat, astazi, ca, in primul trimestru din 2018, fata de primele trei luni ale anului trecut, consumul gospodariilor a contribuit cel mai mult la cresterea economiei romanesti.

Volumul cheltuielilor pentru consumul final al gospodariilor populatiei s-a majorat cu 5,4%, in primul trimestru, contribuind cu 3,4% la cresterea PIB.

Formarea bruta de capital fix, al carei volum s-a majorat cu 4,8%, a contribuit cu 0,8% la cresterea PIB, in timp... citeste mai mult