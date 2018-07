Consumul continua sa se infrupte din importuri. Deficitul comercial creste la 5 miliarde de euro Intre lunile ianuarie-mai ale acestui an, deficitul balantei comerciale a crescut cu 12,3%, in comparatie cu aceeasi perioada de timp din 2017, ajungand la peste 5 miliarde de euro.

Potrivit Institutului National de Statistica, exporturile au insumat 28,093 miliarde de euro, iar importurile 33,093 miliarde. Exporturile s-au majorat cu 8,8%, iar importurile cu 9,3%, in raport cu primele cinci luni din 2017. ... citeste mai mult