Dacă vrei să afli mai multe informații despre polen crud, ai venit unde trebuie. Vei afla în continuare ce este polenul crud si care sunt beneficiile lui pentru sanatate.

Potrivit specialistilor, o colonie de albine produce 7 kg de polen pe an.



Albinele colecteaza polen de pe plante, il amesteca cu o secretie a glandelor lor salivare sau nectar si-l depoziteaza in “cosulete” speciale localizate pe picioare.

Polenul astfel colectat este adus la stup unde este depus in faguri, apoi este acoperit cu un strat subtire de miere si ceara. Acest “tratament” permite fermentarea polenului, prin cresterea acidului lactic. Produsul rezultat este hrana albinelor, fiind foarte bogat in... citeste mai mult