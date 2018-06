Acest fruct conține de trei ori mai mulți antioxidanți decât vinul roșu sau ceaiul verde. Rodia este considerată unul din fructele bogate în fibre.

Iată care sunt proprietățile benefice ale rodiei asupra organismului:

1. Activeaza hormonii

2. Insulina naturala

3. Creste nivelul de hemoglobina

4. Previne aparitia ateroscleroziei si are efecte benefice in tratarea acestei boli.

5. Gratie continutului sau ridicat de vitamina C (o singura rodie contine 40% din doza zilnica de vitamina C recomandata), rodia contribuie la intarirea sistemului imunitar.

6. Reduce tensiunea arteriala

7. Rodia are proprietati antiinflamatorii si... citeste mai mult